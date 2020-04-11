На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики, нарушая Минские соглашения, обстреляли позиции украинских подразделений в районе Новотошковского.

"Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения",- сообщает штаб ООС в Facebook.

Оба военнослужащих были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.