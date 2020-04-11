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09:16 11.04.2020

Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах Украины - ГСЧС

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Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах Украины - ГСЧС

Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров экосистемах Украины, сообщил глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

"Процесс тушения пожаров в экосистемах - очень сложный и утомительный. Сейчас продолжается тушение пожара в Чернобыльской зоне. Дважды в день мы проводим замеры радиации. И на сегодняшний день эти показатели не превышают допустимые значения. Однако, в Чернобыльской зоне есть отдельные участки, где отмечается превышение радиационного фона. Это происходит там, где как раз бушует пожар. Поэтому при тушении этого пожара мы вынуждены часто менять личный состав. Где-то раз в сутки", - цитирует Чечеткина пресс-служба ГСЧС.

Он отметил, что с начала текущей недели, кроме пожара в зоне отчуждения, в Украине было еще два масштабных возгорания леса - в Житомирской и Черниговской областях. Поэтому за последнюю неделю было совершено 280 вылетов пожарной авиации и сброшено почти полторы тысячи тонн воды.

"Главный тезис, который я не устану повторять и который заложен в реформирование ГСЧС, - это формирование высокого уровня культуры безопасности у нашего населения. Во многих странах на этих вопросах строится экономика", - добавил глава ведомства.

Теги: #пожары #экосистема #гсчс
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