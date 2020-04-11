Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств в Житомирской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 11 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств локализован", - сказано в утренней сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Как отмечается, открытого огня нет, наблюдается тление 3 ячеек на общей площади около 8 га (за сутки ликвидировано 1 очаг на площади около 2 га).

К тушению привлечены 153 человека и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 83 человка личного состава и 24 единицы техники.