Число заражений COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 700

В Узбекистане к утру субботы число заражений COVID-19 выросло еще на 25 и достигло 694, сообщает Минздрав республики.

"К 10:00 утра в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 694", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о наличии 669 больных. По данным Госинспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Узбекистана, в настоящее время на карантине находятся более 86 тысяч человек, в том числе, 23 тыс. - в стационарах, выздоровели 42 пациента, зафиксировано три летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.