События

07:38 11.04.2020

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

2 мин читать

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получил военнослужащий Объединенных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Семь нарушений режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчук и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По позициям неподалеку Опытно враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минского договоренностями.

Так, за минувшие сутки по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин. С направления н.п. пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм НВФ обстреляли украинские позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.

Также вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 10 апреля один бовики погиб и два ранены.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 11.04.2020
Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

08:45 11.04.2020
Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств

08:30 11.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение пожаров, но открытого огня нет, отмечают в ГСЧС

В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается тушение пожаров, но открытого огня нет, отмечают в ГСЧС

06:48 11.04.2020
В Ровенской области обследуют врачей на наличие в организме коронавируса

В Ровенской области обследуют врачей на наличие в организме коронавируса

05:37 11.04.2020
В Киеве провели первое пробное онлайн тестирование в формате ВНО

В Киеве провели первое пробное онлайн тестирование в формате ВНО

04:47 11.04.2020
Представленные на выставке в Запорожье экзотические рептилии переживают голод из-за наступившего карантина

Представленные на выставке в Запорожье экзотические рептилии переживают голод из-за наступившего карантина

04:01 11.04.2020
В Харьковской области пенсионерка, работавшая на огороде, пострадала в результате взрыва, женщину госпитализировали

В Харьковской области пенсионерка, работавшая на огороде, пострадала в результате взрыва, женщину госпитализировали

01:48 11.04.2020
Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

01:18 11.04.2020
На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

00:19 11.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 700

Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус, в том числе из-за ненадежности

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19

Число летальных исходов от COVID-19 превысило в мире 100 тыс., число больных приближается к 1,7 млн

Малайзия на две недели продлила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

Кабмин предложил программу помощи временным безработным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА