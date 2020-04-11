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05:37 11.04.2020

В Киеве провели первое пробное онлайн тестирование в формате ВНО

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Киевское Образовательное агентство провело пробное онлайн-тестирование по украинскому языку, математике и истории Украины для определения уровня готовности абитуриентов к сдаче внешнего независимого тестирования (ВНО), сообщается на странице агентства в Фейсбуке.

"8 апреля 2020 года проведено тестирование по украинскому языку, в котором приняли участие 1793 ученика из 73 учебных заведений Киева. В интерактивном режиме ученикам прислали тест, который каждый участник мониторинга получил из множества задач по программе http://tests.monitoring.in.ua/. Проведение исследования в форме тестирования является одним из этапов подготовки участников к внешнему независимому оцениванию в 11-м классе", - сказано в сообщении.

Отмечается, онлайн-тестирование по математике и истории Украины проведено 10 апреля методом выбора учащегося. Результаты учебных заведений размещены на портале онлайн-тестирования Образовательногой агентства Киева: http://tests.monitoring.in.ua/school/.

Теги: #киев #вно #украина #онлайн
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