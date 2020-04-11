В Харьковской области пенсионерка, работавшая на огороде, пострадала в результате взрыва, женщину госпитализировали

В с.Новоселовка Зачепиловского района Харьковской области 71-летняя женщина пострадала от взрыва неизвестного предмета, женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве во дворе частного дома поступило около 9:30 в пятницу.

"Правоохранители установили, что на придомовой территории сельская жительница во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и людей, причастных к преступлению.