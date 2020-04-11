События

02:59 11.04.2020

Малайзия на две недели продлила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

2 мин читать

Власти Малайзии приняли решение о продлении ограничительных мер в стране до 28 апреля, несмотря на положительную динамику борьбы с новым коронавирусом, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"Мы должны быть готовы к этой ситуации в течение нескольких месяцев. (Ограничения - ИФ) могут действовать до тех пор, пока мы не будем действительно уверены в том, что преодолеем вспышку вируса на 100%", - объяснил премьер-министр страны Мухиддин Ясин.

Мухиддин Ясин подчеркнул, что решение основано на рекомендации ВОЗ, "которая призывает страны не отменять ограничения на передвижение преждевременно".

Премьер-министр отметил, что ограничения, действующие с 16 марта, уже привели к положительным результатам.

"Число ежедневных положительных случаев (заражения новым коронавирусом - ИФ) уменьшилось. Если такая тенденция сохранится в течение следующих двух недель, мы сможем предотвратить распространение COVID-19. Но мы не можем относиться к ситуации легкомысленно", - отметил Мухиддин Ясин.

Согласно принятым ограничениям, школы и не жизненно необходимые предприятия по стране остаются закрытыми. Людей призывают оставаться дома, чтобы свести к минимуму угрозу распространения инфекции.

В ряде мест по стране, где было зафиксировано существенное количество подтвержденных случаев заражения, был так же введен запрет на передвижение жителей.

Премьер-министр обратил внимание на то, что в соседних странах также бушует эпидемия, потому он отдал указ руководителям правоохранительных органов и служб безопасности обеспечить сохранения порядка на границах.

"Позвольте напомнить, что война с COVID-19 еще не окончена. Война продолжается. Пока у нас все хорошо, так что восстаньте духом и продолжайте бороться", - обратился к согражданам Мухиддин Ясин.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 4346 случаев заражения новым коронавирусом и 70 летальных исходов. 1830 человек полностью выздоровели.

Теги: #продление #малайзия #ограничения #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 11.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

23:38 10.04.2020
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

22:41 10.04.2020
Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане возросло до 669

Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане возросло до 669

22:10 10.04.2020
В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

21:57 10.04.2020
США пока не достигли пика в ситуации с коронавирусом

США пока не достигли пика в ситуации с коронавирусом

21:41 10.04.2020
В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

21:25 10.04.2020
В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

20:48 10.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

20:45 10.04.2020
Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховку от коронавируса на три месяца

Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховку от коронавируса на три месяца

20:37 10.04.2020
В Украине коронавирусом заразились 334 медика

В Украине коронавирусом заразились 334 медика

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области пенсионерка, работавшая на огороде, пострадала в результате взрыва, женщину госпитализировали

Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

Кабмин предложил программу помощи временным безработным

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Киев ждет от Москвы подтверждения об обмене удерживаемых лиц

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА