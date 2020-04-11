Малайзия на две недели продлила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Власти Малайзии приняли решение о продлении ограничительных мер в стране до 28 апреля, несмотря на положительную динамику борьбы с новым коронавирусом, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"Мы должны быть готовы к этой ситуации в течение нескольких месяцев. (Ограничения - ИФ) могут действовать до тех пор, пока мы не будем действительно уверены в том, что преодолеем вспышку вируса на 100%", - объяснил премьер-министр страны Мухиддин Ясин.

Мухиддин Ясин подчеркнул, что решение основано на рекомендации ВОЗ, "которая призывает страны не отменять ограничения на передвижение преждевременно".

Премьер-министр отметил, что ограничения, действующие с 16 марта, уже привели к положительным результатам.

"Число ежедневных положительных случаев (заражения новым коронавирусом - ИФ) уменьшилось. Если такая тенденция сохранится в течение следующих двух недель, мы сможем предотвратить распространение COVID-19. Но мы не можем относиться к ситуации легкомысленно", - отметил Мухиддин Ясин.

Согласно принятым ограничениям, школы и не жизненно необходимые предприятия по стране остаются закрытыми. Людей призывают оставаться дома, чтобы свести к минимуму угрозу распространения инфекции.

В ряде мест по стране, где было зафиксировано существенное количество подтвержденных случаев заражения, был так же введен запрет на передвижение жителей.

Премьер-министр обратил внимание на то, что в соседних странах также бушует эпидемия, потому он отдал указ руководителям правоохранительных органов и служб безопасности обеспечить сохранения порядка на границах.

"Позвольте напомнить, что война с COVID-19 еще не окончена. Война продолжается. Пока у нас все хорошо, так что восстаньте духом и продолжайте бороться", - обратился к согражданам Мухиддин Ясин.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 4346 случаев заражения новым коронавирусом и 70 летальных исходов. 1830 человек полностью выздоровели.