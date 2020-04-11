События

01:48 11.04.2020

Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

1 мин читать
Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

Находящиеся на территории Турции украинцы в связи с введением двухдневного комендантского часа в случае необходимости могут обращаться на горячие линии украинского посольства, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Дорогие граждане Украины, которые находятся на территории Турции-от сегодняшней ночи (00.00 11 апреля) до 24:00 12 апреля в 30 крупных городах и Зонгулдак объявлен комендантский час - запрет выхода на улицу в течение 2 дней. В случае необходимости помощи напоминаю о горячих линиях", - написал посол в микроблоге Твиттер в ночь на субботу.

Как сообщалось, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48-часов комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Теги: #комендантский_час #турция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:32 11.04.2020
Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

01:32 11.04.2020
Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

01:18 11.04.2020
На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

00:19 11.04.2020
В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

00:07 11.04.2020
Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

23:43 10.04.2020
Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

Есть сильные кандидатуры на министра энергетики, который занялся бы сложной ситуацией в этой сфере

23:38 10.04.2020
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области пока нет

23:19 10.04.2020
Кабмин предложил программу помощи временным безработным

Кабмин предложил программу помощи временным безработным

23:15 10.04.2020
"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

23:04 10.04.2020
Министр экономики анонсировал на следующей неделе запуск программы компенсации кредитов малому и микробизнесу

Министр экономики анонсировал на следующей неделе запуск программы компенсации кредитов малому и микробизнесу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

ПОСЛЕДНЕЕ

Малайзия на две недели продлила ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане возросло до 669

В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

США пока не достигли пика в ситуации с коронавирусом

Киев ждет от Москвы подтверждения об обмене удерживаемых лиц

В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

Очередной самолет привезет в Украину из Кореи многоразовые костюмы и другие средства защиты, а также доставит на родину 10 граждан Кореи

В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА