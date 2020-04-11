Украинцы в Турции в связи с комендантским часом могут обращаться на горячие линии посольства в случае необходимости

Находящиеся на территории Турции украинцы в связи с введением двухдневного комендантского часа в случае необходимости могут обращаться на горячие линии украинского посольства, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Дорогие граждане Украины, которые находятся на территории Турции-от сегодняшней ночи (00.00 11 апреля) до 24:00 12 апреля в 30 крупных городах и Зонгулдак объявлен комендантский час - запрет выхода на улицу в течение 2 дней. В случае необходимости помощи напоминаю о горячих линиях", - написал посол в микроблоге Твиттер в ночь на субботу.

Как сообщалось, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48-часов комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.