Комендантский час введен в трех десятках городов Турции для борьбы с COVID-19

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48-часов комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса, пишет в пятницу агентство "Анадолу".

"Комендантский час был введен Министерством внутренних дел в 31 крупном городе до 24 часов 12 апреля", - сообщает агентство.

Подробности реализации принятого решения пока не приводятся.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших пациентов с COVID-19 в стране по данным на пятницу составляет 1 тыс. 006 человек.

Министр добавил, что "от коронавирусной инфекции в стране вылечились 2 тыс. 423 пациента".

По словам Коджи, на сегодняшний день "в стране сделано 307 тыс. 210 тестов на коронавирус, число зараженных составляет 47 тыс. 029 человек".