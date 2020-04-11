На Харьковской окружной в ДТП с участием скорой 3 человека погибли, 4 пострадали

В пятницу около 22:00 в результате столкновения Daewoo Sens и кареты скорой помощи, которое произошло вблизи 5 км окружной дороги Харькова, 3 человека погибли, еще 4 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой помощи получили травмы и были доставлены в больницу.

Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места ДТП продолжается.