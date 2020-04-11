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00:19 11.04.2020

В Черновицкой области зафиксировано уже 409 случаев коронавируса

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В Черновицкой области 10 апреля медики получили подтверждение еще 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее число заболевших составляет 409 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и пытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров - регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", - сказал председатель ОГА.

За минувшие сутки в Черновицкой области умерли три человека, у двоих из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19. Таким образом, в области зафиксировано 13 летальных случаев. У девяти больных был диагностирован коронавирус, у одного человека подозрение отменено, анализов еще трех пока ожидают.

Среди инфицированных в Черновицкой области есть 5 священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими верующими и с 4 священнослужителями.

В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела.

Кроме того, в Черновцах находится зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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