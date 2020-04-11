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00:07 11.04.2020

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

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Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время в норме, что показали проведенные замеры в эпицентре происходящих пожаров, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Я трое суток пробыл непосредственно в Зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Он, если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Фирсов заверил жителей Киевской и Житомирской области, что состояние радиационного загрязнения в норме. "Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", - указал он. 

Теги: #зона_отчуждения #украина #радиация
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