Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме

Состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время в норме, что показали проведенные замеры в эпицентре происходящих пожаров, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Я трое суток пробыл непосредственно в Зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Он, если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Фирсов заверил жителей Киевской и Житомирской области, что состояние радиационного загрязнения в норме. "Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", - указал он.