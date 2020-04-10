Кабмин предложил программу помощи временным безработным
Кабинет министров предложил программу помощи временным безработным, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.
"На предприятиях люди заняты не полный рабочий день или отправлены домой... Мы будем компенсировать (предприятиям - ИФ) выплаты на сотрудников, которые возвратятся на работу после карантина. То есть по сути мы говорим: не увольняйте людей, мы вам компенсируем к размеру минимальной зарплаты, которые не полностью заняты", - сказал Петрашка в эфире "Свободы слова" в пятницу.
Эта программа будет реализована в случае положительного голосования за поправки в бюджет, добавил министр.