Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что в настоящее время нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.