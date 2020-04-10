В "Борисполь" прибыл самолет со средствами защиты для 10 тысяч медиков

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid 19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Аэропорт Борисполь сейчас принимает самолеты с гуманитарным грузом - этот самолет доставил среди прочего средства защиты 10000 медиков, и самолеты, осуществляющие коммерческие грузовые перевозки", - написал Криклий в Telegram.

Также министр отметил, что регулярные пассажирские авиаперевозки будут восстановлены, как только это станет возможным.

Как сообщалось, в Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что гуманитарный груз прибыл в Украину от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Кааби и Игорем Жовквой я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения: комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы, санитайзеры. Это реальная защита для наших медиков, которых мы всячески беречь и поддерживать", - написал он в Facebook в пятницу.

Министр поблагодарил ОАЭ за решение направить в Украину спецрейс с гуманитарной помощью.

"Это поступок не просто партнеров, а настоящих друзей", - подчеркнул Кулеба.