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21:40 10.04.2020

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

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Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - сказал он в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он добавил, что среди прочего этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.

"Мы просмотрели направления, стратегии, и будем их презентовать на следующей неделе", - отметил Шмыгаль.

Теги: #рынок_труда #украина #премьер
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