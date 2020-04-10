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21:25 10.04.2020

В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

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В Италии до 3 мая продлили ограничения, введенные из-за коронавируса

Власти Италии продлят ограничительные меры, введенные по всей стране из-за распространения коронавируса, до 3 мая, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы продлеваем ограничительные меры до 3 мая. Это сложное, но необходимое решение", - заявил Конте в ходе пресс-конференции.

Конте заявил, что уже с 14 апреля в Италии могут возобновить работу магазины канцтоваров, книжные магазины и магазины товаров для детей, если они обеспечат все необходимые правила безопасности для посетителей.

Решению о продлении ограничительных мер в Италии предшествовало совещание в резиденции премьера - Палаццо Киджи.

Конте заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия сможет перейти к восстановлению активности, но отметил, что все зависит от того, как проявят себя итальянцы.

"Мы должны и дальше соблюдать правила, даже в эти праздничные дни", - сказал Конте.

Италия ввела ограничения на передвижения граждан в начале марта. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Теги: #италия #коронавирус
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