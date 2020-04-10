Превышение ПДК в Киеве в начале апреля достигало 2-5 раз – КГГА

Содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы в Киеве в последнюю неделю заметно выросло (наиболее – 4 и 6 апреля), тогда как оксида углерода и зависших веществ не изменилось, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно данных наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского с 31 марта по 6 апреля в воздухе Киева было отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида серы в 2,1-2,7 раза на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы (возле метро Святошин), улицах Семена Скляренко и Александра Довженко.

В 1,4-1,9 раза эти ПДК были нарушены на всех других постах, за исключением пр.Науки, 37 (на метеоплощадках обсерватории), где среднесуточное содержание не превышал уровень ПДК.

Хуже обстояла ситуация с диоксидом азота: превышение ПДК достигало 4,9-5,6 раз на пр.Победы, улицах инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях; в 3,2-3,9 раза - на ул.Каунасской и Оболонском пр.; в 2,4-2,9 раза - на всех других постах города, кроме пр.Науки, где превышений не наблюдалось.

По формальдегиду замеры были выше ПДК в 3,0-3,1 раза на пр.Победы, Бессарабской пл., ул.Скляренко, бульваре Вацлава Гавела; в 1,1-2,9 раза - на всех постах города.

В КГГА отметили, что погодные условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе: в Киеве наблюдалась область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризующаяся слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такие погодные условия препятствовали перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствовали накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Также негативную роль сыграли пожары из-за массового сжигания сухой растительности и ее остатков на открытых территориях, указали в управлении экологии и природных ресурсов. По его данным, за период с 23 марта по 4 апреля пожарные Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах Киева, общая площадь которых превышала 41 га.