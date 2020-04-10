В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывших в Украину с оккупированной территории Крыма, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев.

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", - заявил он на брифинге 10 апреля, передает издание "Крым.Реалии".

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области уточнили, что на прибывших в Украину крымчан по состоянию на 10 апреля составлено 28 админпротоколов, из них 2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке.