События

20:42 10.04.2020

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

1 мин читать
В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывших в Украину с оккупированной территории Крыма, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев.

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", - заявил он на брифинге 10 апреля, передает издание "Крым.Реалии".

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области уточнили, что на прибывших в Украину крымчан по состоянию на 10 апреля составлено 28 админпротоколов, из них 2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке.

Теги: #карантин #штрафы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 10.04.2020
В Ирландии до 5 мая продлевают связанные с коронавирусом ограничения

В Ирландии до 5 мая продлевают связанные с коронавирусом ограничения

07:15 10.04.2020
Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

00:35 10.04.2020
Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него

Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него

19:02 09.04.2020
Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

19:01 09.04.2020
В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

18:49 09.04.2020
На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

18:04 09.04.2020
В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

18:03 09.04.2020
Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

17:51 09.04.2020
Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

17:09 09.04.2020
Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

В Украине коронавирусом заразились 334 медика

Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

Состояние Джонсона все лучше, он может ходить - Даунинг-стрит

Бизнес продолжает помогать медикам и группам риска в коронакризис

Зеленский возмущен обструкцией в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Директор коммерческой структуры уничтожил детский лагерь-санаторий под Киевом - прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА