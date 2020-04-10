В Украине коронавирусом заразились 334 медика

334 медицинских работника заболели на Covid-19 в Украине, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.