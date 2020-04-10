События

20:35 10.04.2020

Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

1 мин читать
Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

В Италии за сутки выздоровели 1 985 человек, заболевших коронавирусом, в общей сложности число вылечившихся пациентов достигло 30 455, сообщают в пятницу итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Умерли 18 849 человек, за последние сутки - 579 человек.

В настоящее время в Италии коронавирусом болеют 98 273 человека.

Власти отмечают снижение нагрузки на больницы.

"Данные подтверждают, что продолжает снижаться нагрузка на больницы, что началось неделю назад", - заявил глава департамента гражданской обороны Анджело Боррелли.

Стационарное лечение проходят 28 242 человека. В палатах интенсивной терапии находятся 3 497 человек.

Теги: #италия #коронавирус #выздоровление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 10.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

20:45 10.04.2020
Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховку от коронавируса на три месяца

Сбербанк предлагает клиентам возрастом до 60 лет страховку от коронавируса на три месяца

20:37 10.04.2020
В Украине коронавирусом заразились 334 медика

В Украине коронавирусом заразились 334 медика

20:21 10.04.2020
СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

20:21 10.04.2020
В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

19:48 10.04.2020
Бизнес продолжает помогать медикам и группам риска в коронакризис

Бизнес продолжает помогать медикам и группам риска в коронакризис

19:28 10.04.2020
В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

19:27 10.04.2020
В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

19:24 10.04.2020
В штате Нью-Йорк впервые с начала эпидемии коронавируса уменьшилось число пациентов в палатах интенсивной терапии

В штате Нью-Йорк впервые с начала эпидемии коронавируса уменьшилось число пациентов в палатах интенсивной терапии

19:14 10.04.2020
"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

В Ирландии до 5 мая продлевают связанные с коронавирусом ограничения

Состояние Джонсона все лучше, он может ходить - Даунинг-стрит

Зеленский возмущен обструкцией в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Директор коммерческой структуры уничтожил детский лагерь-санаторий под Киевом - прокуратура

Трое детей погибли в результате пожара в Киевской области

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

В Соборе Парижской Богоматери в преддверии Пасхи состоялось второе после пожара богослужение

"Черкассыоблэнерго" заявляет о резком падении уровня оплаты его услуг и риске аварийных отключений э/э

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА