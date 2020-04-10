СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

"Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета (о приобретении медоборудования и допфинансировании здравоохранения – ИФ-У). ", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

"Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность – ИФ-У). Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.