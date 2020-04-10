В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Хмельницкой области подтвердили два случая выздоровления от COVID-19, сообщает Хмельницкая областная государственная администрация.

"Это девушка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и врач. Выздоровление подтверждено двумя негативными результатами ПЦР-исследований", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.