Бизнес продолжает помогать медикам и группам риска в коронакризис

Бизнес реагирует на распространение эпидемии коронавируса COVID-19 по Украине дополнительной помощью регионам в закупке тестов, реагентов к ним, медтехники, а также старается поддерживать наиболее уязвимые категории населения.

Сеть "Сильпо", в частности, во взаимодействии с офисом президента закупила 1 млн наборов реагентов, необходимых для проведения лабораторных ПЦР-тестов, на сумму свыше 50 млн грн, груз должен прибыть в Киеве 13 апреля самолетом из Китая.

Реагенты доставят во все регионы, где работают специализированные лаборатории Министерства здравоохранения. "На сегодня в Украине их 26 - две в Киеве и по одной в каждой области", - уточнил, директор по розничной торговле сети "Сильпо" Александр Прядухин.

Совладелец Монобанк Олег Гороховский сообщил о сборе 5 млн грн для оказания помощи медикам, заразившимся коронавирусом, за пять дней с момента объявления этой инициативы. По его словам, откликнулось 4680 меценатов, в том числе Тимур Новиков – 100 тыс. грн, ФК "Леогейминг" – 334 тыс. грн, MasterCard – 954 тыс. грн, Visa – 656 тыс. грн, организаторы сбора (Евгений Черняк, Владимир Яценко и сам Гороховский) – 1 млн грн.

По его словам, каждый медик, который заразился COVID-19, может оставить заявку и получить помощь в сумме 6 тыс. грн уже на следующий день (при подтверждении статуса медработника и диагноза). За четыре дня уже было выплачено 450 тыс. грн 75 медикам.

Компания Zammler Group сообщила, что не может выделить миллионы на благотворительность, сохраняя людей, зарплаты и полноценную работу бизнеса, но бесплатно выделила часть складских площадей для временного хранения товаров, необходимых для борьбы с эпидемией.

Юрфирма "Астерс" и ее сотрудники помимо запуску специального открытого ресурса для юрпомощи в коронакризис направили 817 тыс. грн на закупку 250 ПЦР-тестов и аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Oricare V8600, 100 тыс. грн на закупку через Красный крест продуктовых наборов, а также на 100 тыс. грн закупили халаты, респираторы и перчатки для киевских больниц.

Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука, которые ранее передали в украинские больницы 10 аппаратов ИВЛ, в партнерстве с Минздравом и ЮНИСЕФ разработали онлайн-курс для врачей как работать с аппаратами ИВЛ. Всего на сегодня оба фонда и принадлежащие их основателям компании "Интерпайп" и EastOne выделили более 114 млн грн. на борьбу с коронавирусом.

Завод бытовой техники Saturn в Каневе подарил мэру города для больницы тесты на коронавирус, аппарат ИВЛ и одноразовые маски.

"АрселорМиттал Кривой Рог" передал городу 12 тысяч защитных масок для медработников и оборудует шесть своих автомобилей скорой помощи всем необходимым для безопасной транспортировки пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Официальный импортер автомобилей Volkswagen "Порше Украина" предоставил 10 автомобилей напрокат и топливо для медицинских работников и организаций, которые активно вовлечены в борьбу с COVID-19.

СП "Полтавская газонефтяная компания" профинансировала закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала Новосанжарского и Машевского районных советов Полтавской области.

Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко сообщил, что компания потратила 5,4 млн грн на борьбу с COVID-19 в Украине. Средства пошли на 8 тыс. защитных костюмов для врачей, покупку трех ИВЛ и восемь кислородных концентраторов для больниц Запорожской области. Кроме того, компания помогает пожилым людям и малоимущим семьям безалкогольной продукцией и присоединилась к проекту "Обед для медика", на период карантина вместе с рестораном Il Molino доставляя обеды и квас врачам Александровской больницы Киева.

В то же время Шевченко указал, что компания пока не может производить санитайзеры. "Не позволяет законодательство. Я спросил об этом премьера Шмыгаля, он заверил, что Украина производит их в достаточном количестве и мы там не нужны. Надеюсь, он прав", - заметил он.

Корпорация Roshen закупила 10 портативных рентген-аппаратов стоимостью более 10 млн грн, которые доставят в Украину через неделю. Передвижной компактный рентген-аппарат позволит оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов, сообщили в корпорации.

Кроме того, Roshen оплачивает 25 тыс. продуктовых наборов "Жизнелюб" и отправила костюмы из первой партии (8,8 тыс. комплектов) индивидуальной защиты медперсоналу в больницы Черновцов, Киева, Винницы, Кременчуга, Чернигова, Бело Церкви, Броваров. Часть защитных комбинезонов корпорация Roshen передала Благотворительному Фонду Порошенко.

Производитель средств защиты растений и микроудобрений Alfa Smart Agro выделил более 5 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Белой Церкви, где находятся производственные мощности компании. В частности, Белоцерковской городской больнице №3, которая является опорным медицинским учреждением Киевской области, Alfa Smart Agro передала цифровой рентгеновский аппарат Cybermobil Plus 30, уже закуплены и ожидается доставка трех ИВЛ VG70, трех мониторов пациента с функцией капнографии.

Еще один крупный производитель СЗР и микроудобрений - компания Ukravit - передала дезинфицирующие средства собственного производства на более, чем 10 млн грн в больницы и медицинские учреждения, воинские части, органы правопорядка и аграрным предприятиям.

Кроме того, "Континентал Фармерз Групп" направила уже более 5,8 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования (два аппарата ИВЛ, два кислородных концентртора и др). Значительная часть их уже доставлена медикам в районах присутствия "Континентал", еще часть оперативно передается на места по мере поступления заказов от поставщиков.

Группа "Метинвест" обеспечивает продуктовыми наборами ветеранов производства в городах своего присутствия во время карантина в Украине. Адресную помощь получат более 2 тысяч человек в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском, Покровске и Новгородском. На приобретение термопакетов с продуктами питания Метинвест выделил 1,2 млн грн.

Кроме того, в Украину доставлены 10 специальных боксов для транспортировки больных COVID-19, закупленных Фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Защитные боксы позволяют производить первичную транспортировку лиц с подозрением на заражение COVID-19 в больницы и обеспечить при этом достаточный уровень защиты для врачей, работающих с такими пациентами.