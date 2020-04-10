События

19:04 10.04.2020

В Соборе Парижской Богоматери в преддверии Пасхи состоялось второе после пожара богослужение

2 мин читать
В Соборе Парижской Богоматери в преддверии Пасхи состоялось второе после пожара богослужение

В Соборе Парижской Богоматери, сильно пострадавшем в результате пожара примерно год назад, прошла служба по случаю Великой Пятницы, которая посвящена воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, сообщают французские СМИ.

Церемония богослужения состоялась без прихожан из-за небезопасности и непрочности конструкций здания после пожара. Ее провел архиепископ Парижа Мишель Опети вместе с тремя другими священниками.

"Жизнь по-прежнему здесь есть, несмотря на то, что пандемия сеет смерть и парализует нашу жизнь", - сказал Мишель Опети во время службы, которую транслировали в прямом эфире.

Французские СМИ отмечают, что эта церемония стала вторым богослужением, которое провели в Нотр-Даме с того момента, как в апреле прошлого года в соборе произошел пожар.

Кроме того, в богослужении приняли участие музыкант Рено Капюсон, который сыграл на скрипке, а также актеры Филипп Торретон и Жюдит Шемла, исполнившие "Аве Мария".

Торжественные церемонии прошли в пятницу и во многих других странах, однако практически везде в них не принимали участие прихожане, либо их количество было строго ограничено из-за введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Службу проведет и папа римский Франциск на Площади Святого Петра в Риме, она также пройдет в закрытом формате, без публики.

Традиционно верующие в Страстную пятницу совершают крестный ход вдоль улицы Виа Долороза - пути Христа к месту распятия. Некоторые из них несут на спинах большие деревянные кресты. Однако в этом году паломники из разных стран не смогли приехать в Иерусалим из-за закрытого авиасообщения, а также из-за решения местных властей закрыть все святые места в рамках борьбе с распространением коронавируса.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник, празднующийся на Страстной неделе. Страстная неделя каждый год предшествует Пасхе, всю неделю христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 12 апреля. Тогда же состоятся основные праздничные богослужения, однако они также пройдут в большинстве своем без прихожан и будут транслироваться онлайн.

Теги: #франция #собор #богослужение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 10.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тыс

21:09 09.04.2020
Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

20:08 09.04.2020
Правительство Франции решило увеличить до 100 млрд евро пакет помощи предприятиям

Правительство Франции решило увеличить до 100 млрд евро пакет помощи предприятиям

19:13 09.04.2020
Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

Во Франции резко падают продажи фуа-гра на фоне мер против COVID-19

09:11 09.04.2020
Макрон собирается продлить пребывание соотечественников в самоизоляции - СМИ

Макрон собирается продлить пребывание соотечественников в самоизоляции - СМИ

20:53 07.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

20:50 06.04.2020
Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека

03:01 06.04.2020
Во Франции число смертей среди зараженных COVID-19 превысило 8 тыс

Во Франции число смертей среди зараженных COVID-19 превысило 8 тыс

20:27 05.04.2020
На период карантина богослужения в Киево-Печерской Лавре будут совершать в закрытом режиме

На период карантина богослужения в Киево-Печерской Лавре будут совершать в закрытом режиме

16:26 04.04.2020
Два человека убиты и шестеро ранены в результате нападения беженца из Судана с ножом на прохожих на юго-востоке Франции - СМИ

Два человека убиты и шестеро ранены в результате нападения беженца из Судана с ножом на прохожих на юго-востоке Франции - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

В Украине коронавирусом заразились 334 медика

Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

СБУ проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

В Хмельницкой области выздоровели врач и девушка, у которой первой диагностировали Covid-19

На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

В Ирландии до 5 мая продлевают связанные с коронавирусом ограничения

Состояние Джонсона все лучше, он может ходить - Даунинг-стрит

Бизнес продолжает помогать медикам и группам риска в коронакризис

Зеленский возмущен обструкцией в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА