Директор коммерческой структуры уничтожил детский лагерь-санаторий под Киевом - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева директору коммерческой структуры сообщили о подозрении по факту незаконного демонтажа и фактического уничтожения объекта государственной формы собственности в с.Пуховка Киевской области, что привело к убыткам в сумме 20 млн грн.

"Согласно материалам следствия, в 2008 году целостный имущественный комплекс государственного предприятия в с.Пуховка Киевской области, в котором в то время функционировал санаторий и детский лагерь, был передан в долгосрочную аренду частному предприятию при условии возвращения его государству по окончании срока договора", - сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Однако, добавляют в ведомстве, в период с августа 2017г по настоящее время без ведома и согласования органа управления и Фонда государственного имущества Украины, в ходе использования этого имущества частное предприятие осуществило его демонтаж и фактическое разрушение.

"Проведенными комплексными строительно-технической и оценочно-строительной экспертизами определены убытки государству на сумму около 20 млн грн", - информируют в прокуратуре.

В настоящее время указанное лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 КK Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Голосеевского УП ГУНП в г.Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Следственные действия продолжаются.