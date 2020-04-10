В Закарпатской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса

В Закарпатской области уже четыре летальных случая от COVID-19, сообщил исполняющий обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко.

"Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором я получил информацию – у нас умер четвертый человек от коронавируса", - сказал Гетманенко в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

Гетманенко также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением коронавируса в регионе такая, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки сейчас не время".

Как сообщалось, Гетманенко в своем видеообращении сообщил, что региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения в области.

"Это значит, что начиная с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 утра понедельника 13 апреля вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!", - подчеркнул он.