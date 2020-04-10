В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19: умерла сотрудница больницы

В Хмельницкой области по состоянию на 18:30 10 апреля зарегистрирован первый летальный случай в результате заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - указывается в сообщении.

На данный момент установлен круг контактных лиц, решается вопрос касательно проведения ПЦР-исследования всех контактных лиц.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.