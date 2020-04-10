"Черкассыоблэнерго" заявляет о резком падении уровня оплаты его услуг и риске аварийных отключений э/э

Критическая ситуация с расчетами за распределение электроэнергии в связи с введением карантина грозит снижением надежности электроснабжения вплоть до аварийных отключений потребителей, заявляет ПАО "Черкассыблэнерго".

В конце марта - начале апреля наблюдается резкое снижение поступления средств от предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, а также о бюджетных организаций и учреждений, говорится в письме председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", к главе Черкасской облгосадминистрации Роману Боднару с просьбой повлиять на ситуацию.

Кроме того, отмечается в письме, поступают многочисленные обращения от потребителей, в частности от коммунальных предприятий и бюджетных учреждений, относительно переноса на неопределенный срок платежей за услуги распределения.

Помимо этого, компания акцентирует внимание на резком снижении поступлений за предоставленные услуги по распределению от поставщиков универсальных услуг, в первую очередь, от ООО "Черкассыэнергосбыт". Как уточняется, поставщик объясняет такую ситуацию массовыми неплатежами населения из-за запрета наложения санкций в случае неуплаты коммунальных услуг и электроснабжения на период ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В свою очередь отсутствие оборотных средств у ПАО грозит, в частности, невыполнением его инвестиционной программы, технического обслуживания электросетей и оборудования.

"Все это может привести не только к снижению надежности и качества электроснабжения, но и к аварийным отключениям как населения, так и стратегически важных предприятий, а также жизненно необходимых учреждений Черкасской области", – подчеркивается в письме.

Кроме того, кризис неплатежей, отмечает "Черкасыоблэнерго", ограничит средства для закупки ПАО электроэнергии для компенсации технологических потерь, невыплатой в полном объеме заработной платы его работникам и невыполнением обязательств перед ГП "Оператор рынка" и НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) и Федерация работодателей топливо-энергетического комплекса заявляют о полномасштабном кризисе в ТЭК, угрожающем энергетической безопасности Украины, и просят принять неотложные меры для его преодоления.

"Из-за ряда невзвешенных решений, принимаемых последнее время законодательными и государственными органами власти, системный кризис охватил всю генерацию, распределительные и инфраструктурные компании электроэнергетики", - говорится в письме ВЭА к президенту Украины Владимиру Зеленскому от 6 апреля.

Крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь".