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19:14 10.04.2020

"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

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"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

С целью обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, пресечения возможности вероятного распространения коронавируса через почтовые отделения, руководство оператора почтовой связи "Нова пошта" утвердило протокол реагирования в случае подозрения COVID-19 у персонала. 

Алгоритм действий состоит из 10 пунктов, обязательных к немедленному выполнению руководителями подразделений компании. Об этом сообщила пресс-служба "Новой пошты".

"Мы разделяем всю глубину ответственности за безопасность наших клиентов и сотрудников, которые в условиях развития эпидемии выполняют важную миссию, доставляя населению жизненно-необходимые товары, медикаменты, обеспечивая бесплатную логистику оборудования, средств индивидуальной защиты и других первостепенных товаров в медицинские учреждения страны. Именно по этой причине, руководством "Новой пошты" разработан и утвержден протокол реагирования на вероятные случаи выявления инфекции у нашего персонала. Данная техника безопасности доведена до каждого структурного подразделения нашей компании и начинает действовать с завтрашнего дня", - заявил совладелец "Новой пошты" Вячеслав Климов.

В соответствии с алгоритмом, в случае подозрения на коронавирусную инфекцию у сотрудника, почтовое отделение, в котором он работает, немедленно закрывается на дезинфекцию сроком на три дня. Сам сотрудник отправляется на сдачу ПЦР-теста. Незамедлительно составляется карта его контактов первого и второго уровней. Одновременно, на тестирование и двухнедельную самоизоляцию с сохранением 50% оклада отправляется весь персонал отделения. В случае отрицательных результатов ПЦР-тестирования – люди возвращаются к работе. 

О действительных причинах закрытия отделения клиентам сообщат смс-сообщением. Посылки отправятся на дезинфекцию и через сутки перенаправятся в ближайшее отделение, о чем будут проинформированы получатели. Дезинфекционной обработке также подлежит вся наличность. 

По истечению трех дней дезинфекции отделение возобновляет работу с новым временным штатом сотрудников.

Такая же логика действий будет применена для сотрудников терминалов и адресной доставки. 

Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории. "Нова пошта" обеспечит сопровождение лечения через страховую компанию, а его семью бесплатными лекарствами, продуктами питания и товарами первой необходимости.

Теги: #нова_пошта #коронавирус
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