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19:11 10.04.2020

Трое детей погибли в результате пожара в Киевской области

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Трое детей погибли в результате пожара в Киевской области

В пятницу днем в с.Плоское Киевской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли трое детей, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"10 апреля в 14:05 в с. Плоское Таращанского района в частном жилом доме возник пожар. На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.)", - сообщается на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук.

В 14:48 пожар локализовали на площади 80 м кв, а в 16:40 - ликвидировали.

"Обращаемся в первую очередь к родителям: не оставляйте детей одних; прячьте от малышей спички, зажигалки; не оставляйте включенными электроприборы и газовые приборы, когда выходите из дома; учите детей элементарным правилам пожарной безопасности!", - призвали в Госслужбе по ЧС.

Теги: #киевщина #жертвы #пожар
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