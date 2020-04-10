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19:09 10.04.2020

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

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Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы, что приводит к масштабным пожарам в экосистемах.

"Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тыс. грн. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский указал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%. "Ваше "безразлично" – это пожары на территории в 20 тыс. гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - подчеркнул он.

Теги: #президент #сухостой #ответственность
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