События

18:44 10.04.2020

Зарплата всех госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. грн – Зеленский

1 мин читать
Зарплата всех госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. грн – Зеленский

С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не превышает 47 тыс. грн, эти ограничения касаются и членов наблюдательных советов государственных компаний, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Теги: #зеленский #зарплата #госслужащие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 10.04.2020
Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн - Зеленский

Фонд борьбы с коронавирусом в бюджете составит 66 млрд грн - Зеленский

18:53 10.04.2020
Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

Зеленский уверен: Верховная Рада 13 апреля поддержит изменения в госбюджет Украины

14:35 10.04.2020
Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

13:48 10.04.2020
Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

13:41 10.04.2020
Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

12:49 10.04.2020
Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

12:32 10.04.2020
Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине гуманитарной помощи в виде медоборудования

Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине гуманитарной помощи в виде медоборудования

14:02 09.04.2020
Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

13:51 09.04.2020
Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

12:02 09.04.2020
Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

В столице Украины не собираются вводить комендантский час

Боевики с полуночи 10 раз обстреляли украинские позиции

Аваков предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными

В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

ПОСЛЕДНЕЕ

В штате Нью-Йорк впервые с начала эпидемии коронавируса уменьшилось число пациентов в палатах интенсивной терапии

"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

Трое детей погибли в результате пожара в Киевской области

Зеленский предлагает парламенту подумать об уголовной ответственности за сжигание сухой травы

"Черкассыоблэнерго" заявляет о резком падении уровня оплаты его услуг и риске аварийных отключений э/э

КС закрыл производство по представлению депутатов о толковании депутатской неприкосновенности

Горячую воду в Киеве на период карантина отключать не будут

В столице Украины не собираются вводить комендантский час

Министры G20 начали обсуждать итоговые комментарии, некоторые члены из ЕС недовольны текстом

В СБУ увидели нарушения в исследованиях на COVID-19 граждан Николаевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА