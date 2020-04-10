Зарплата всех госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. грн – Зеленский

С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не превышает 47 тыс. грн, эти ограничения касаются и членов наблюдательных советов государственных компаний, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.