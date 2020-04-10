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18:28 10.04.2020

В СБУ увидели нарушения в исследованиях на COVID-19 граждан Николаевской области

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В СБУ увидели нарушения в исследованиях на COVID-19 граждан Николаевской области

В Николаевской области во время исследований для выявления коронавируса допускались нарушения, поэтому всем пациентам, у которых подозревали COVID-19, необходимо сдать анализы повторно, сообщает сайт ТСН со ссылкой на начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

"По имеющимся данным, врачи лечебно-профилактического учреждения Николаевской области проводят отбор биологического материала у лиц, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, для дальнейшего проведения лабораторного исследования на базе Николаевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", - подчеркнул он на сессии облсовета 10 апреля.

По данным СБУ, медики с нарушениями осуществляли забор биологических материалов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Возникли также сомнения в качестве пробирок и в веществах, в которых хранятся анализы.

"В частности, медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины", - пояснил Герсак.

По мнению начальника управления СБУ, результаты проведенных анализов могут не соответствовать действительности, поэтому необходимо провести повторную проверку пациентов с COVID-19.

Начальник облуправления здравоохранения Павел Георгиев, в свою очередь, сообщил, что проведет экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Теги: #коронавирус #сбу #николаевская_область
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