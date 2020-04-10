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18:11 10.04.2020

Президент Португалии намерен продлить режим ЧС в стране до 1 мая

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Президент Португалии намерен продлить режим ЧС в стране до 1 мая

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза намерен на следующей неделе официально предложить парламенту продлить режим ЧС, действующий в стране в связи со вспышкой коронавируса, до 1 мая, сообщает RTP.

"Нам нужно быть очень сосредоточенными на битве, которую мы пока не выиграли", - заявил он в пятницу, говоря о своей позиции относительно продления режима ЧС.

С ним согласен премьер Португалии Антониу Кошта. По его словам, снятие режима ЧС, действующего до 17 апреля, "было бы неверным сигналом в стране". Ди Соуза и Кошта подчеркнули, что чрезвычайно важно даже во время католической Пасхи, которая наступит 12 апреля, оставаться дома, чтобы не распространять вирус.

В Португалии на время пасхальных дней - с 9 по 13 апреля - закрыты все аэропорты для коммерческих рейсов, также запрещены внутренние авиаперелеты.

Режим ЧС был объявлен в Португалии с 18 марта на две недели, затем его продлили до 17 апреля.

В стране выявлено свыше 15 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 435 человек.

Теги: #коронавирус #португалия
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