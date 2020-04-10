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18:09 10.04.2020

Боевики с полуночи 10 раз обстреляли украинские позиции

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Боевики с полуночи 10 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток 10 апреля по состоянию на 17.00, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один из военнослужащих Объединенных сил", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

В ходе обстрелов боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Четыре обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", шесть – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"На все враждебные обстрелы Объединенные силы… отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших военных, оккупанты прекратили любую активность. Потери противника уточняются", - сообщается в сводке.

При этом на всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" продолжает соблюдаться.

Как сообщалось, украинский военнослужащий, получивший в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу пулевое ранение, находится в тяжелом состоянии. Он был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Теги: #всу #оос
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