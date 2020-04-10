События

17:59 10.04.2020

Вышедшим на работу испанцам раздадут маски, чтобы помешать распространению коронавируса

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Вышедшим на работу испанцам раздадут маски, чтобы помешать распространению коронавируса

Власти Испании будут раздавать защитные маски в общественном транспорте с понедельника, когда после ослабления ограничительных мер, связанных с коронавирусом, к труду вернется часть работников страны, сообщает в пятницу газета "Паис".

Маски носить необязательно, но власти рекомендуют надевать их в людных местах. Раздавать будут так называемые гигиенические маски, они отличаются от тех, что носят врачи.

Режим чрезвычайного положения, введенного в Испании в середине марта, продлили до 26 апреля. В это время гражданам страны можно выходить только за продуктами, в аптеку и на работу, если она требует физического присутствия на рабочем месте.

В пятницу кончается двухнедельный оплачиваемый отпуск для работников, не имеющих критического значения организаций. В связи с этим на работу возвращаются сотрудники фабрик, строители и другие испанцы, которые не могут работать из дома.

В пятницу власти Испании сообщили о 605 смертях пациентов с коронавирусом за сутки. Это самый низкий показатель с 24 марта. С начала эпидемии COVID-19 в Испании скончались15 843 человек. Всего коронавирус выявили у 157 022 жителей Испании.

Теги: #испания #коронавирус
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