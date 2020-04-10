В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов

В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков, строительных магазинов, а также продажу кофе и других горячих напитков, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 апреля.

"Запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской громады (кроме расположенных на территории АЗС). Запретить работу рынков, ломбардов, строительных магазинов, кроме работ по доставке оптовых продаж", - указывается в сообщении.

При этом штаб принял решение разрешить деятельность предпринимателей, работающих в сфере строительства, реконструкции и ремонта при условии выполнения противоэпидемических мер: на открытом воздухе при условии пребывания на объекте не более 10 чел. одновременно, в средствах индивидуальной защиты, после проведенного температурного скрининга.

В городе также разрешается пребывание в одном легковом автомобиле не более 2 чел. (один спереди, один позади) или в пределах членов одной семьи.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Тернопольской области подтверждены 196 случаев COVID-19.