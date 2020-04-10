Орбан пока не видит "свет в конце тоннеля" в ситуации с COVID-19 в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что ограничительные меры позволили замедлить распространение нового типа коронавируса COVID-19, однако "настоящее испытание" еще впереди.

"Есть страны, которые движутся в сторону выхода (из эпидемии - ИФ), но в Венгрии я пока не вижу свет в конце тоннеля", - сказал Орбан в интервью местной радиостанции Kossuth Radio.

Он добавил, что введенные меры позволили замедлить распространение эпидемии в стране и "выиграть время". "Но великое испытание, настоящая проверка еще впереди", - отметил премьер.

Накануне Орбан объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением коронавируса на неопределенный срок. Действующие в Венгрии ограничения разрешают жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально этот режим должен был действовать до 11 апреля.