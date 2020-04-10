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17:02 10.04.2020

В Донецкой области ситуация с распространением коронавируса стабильная, остаются подтвержденными 11 случаев

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В Донецкой области ситуация с распространением коронавируса стабильная, остаются подтвержденными 11 случаев

Ситуация с распространением коронавируса в Донецкой области на сегодняшний день стабильная, остаются подтвержденными 11 случаев заражения.

"Один человек выздоровел, один, к сожалению, умер. Количество подозрений то увеличивается, то уменьшается, но лабораторно подтвержденных, кому поставлен диагноз коронавирусная инфекция, 11 случаев", - сообщил на брифинге в пятницу замначальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

Он отметил, что 9 апреля в лаборатории города Славянска было проведено 13 исследований, и все они оказались негативными. Также были получены из Киева 22 результата исследований по Мариуполю: 21 результат негативный и 1 положительный, эта больная получает лечение.

Теги: #донецкая_область #коронавирус
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