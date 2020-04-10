Госпогранслужба Украины опровергает информацию о нехватке в ее медучреждениях средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов ИВЛ

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию, распространенную неправительственной организацией StateWatch, о том, что учреждения здравоохранения Госпогранслужбы, в которые в случае массового поступления больных Covid-19 планируется госпитализация лиц из числа личного состава, имеют значительную нехватку ряда средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"По состоянию на сегодняшний день среди личного состава ведомства случаев заболеваний Covid-19 не зарегистрировано. Соответственно, лечение этих заболеваний в ведомственных учреждениях здравоохранения пока не осуществляется. В то же время ведомственные учреждения здравоохранения готовы к приему и лечению больных. Также через данные медицинские учреждения постоянно происходит перераспределение и дообеспечение подразделений охраны границы необходимыми средствами защиты персонала, который выполняет задачи непосредственно на государственной границе", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что в Госпогранслужбе определены учреждения здравоохранения ведомственного подчинения, в которые могут поступать пограничники в случае их заболевания коронавирусной болезнью. К ним относятся три военно-медицинских клинических центра в Киеве, Львове и Одессе.

В сообщении подчеркнули, что, ввиду отсутствия среди пограничников больных Covid-19, в учреждениях здравоохранения в наличии есть достаточное количество средств защиты для медицинского персонала и в случае поступления больных медучреждения будут безотлагательно дообеспечены всем необходимым из имеющегося резерва. Также в ведомстве отметили, что потребность, которая была предоставлена в ответе StateWatch, указывалась при 100% загрузке военно-медицинских клинических центров больными коронавирусной болезнью до завершения карантинных мероприятий.

"В то же время добавим, что с целью пополнения ежедневных расходов средств защиты для всех пограничных подразделений и ведомственных учреждений здравоохранения, определенными органами Государственной пограничной службы Украины, ежедневно проводится работа по процедурам закупок указанной продукции. Сейчас в соответствии с заключенными соглашениями уже происходят поступления дополнительного количества средств защиты, в том числе костюмов биологической защиты, респираторов, медицинских масок, защитных очков, медицинских перчаток и т.д.", - добавили в Госпогранслужбе.

Также поступление средств защиты происходит за счет благотворительной и гуманитарной помощи, в том числе от международных организаций. Кроме того, с этой же целью в Министерство здравоохранения Украины направлено расчеты относительно потребностей Государственной пограничной службы Украины в дополнительных ресурсах, средствах и оборудовании.

Также подчеркивается, что все это позволяет обеспечить готовность ведомственных учреждений здравоохранения к приему больных в случае осложнения эпидемической ситуации и появлению больных среди пограничников.