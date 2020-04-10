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16:43 10.04.2020

СБУ предлагает продлить блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

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СБУ предлагает продлить блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года.

Как сообщается на Телеграм-канале СБУ, соответствующие предложения председатель Службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - убежден Баканов.

Киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в три раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб. Как отмечается в сообщении, с начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Теги: #соцсеть #рф #сбу
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