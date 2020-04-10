В Херсонской области два населенных пункта закроют на въезд и выезд в выходные

В Херсонской области усиливают карантинные меры для двух населенных пунктов на время выходных дней, сообщает полиция области.

"Завтра с 13:00 до 6:00 понедельника (13 апреля) будут закрыты на въезд и выезд г. Алешки и с. Малые Копани", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что в Алешки смогут въезжать граждане, имеющие в нем прописку, но покинуть город будет нельзя до утра понедельника.

Малые Копани (Голопристанский р-н) будут закрыты полностью до утра понедельника.

"Жителям обоих населенных пунктов запрещено выходить из домов и передвигаться по улицам", - отмечают в полиции.

Правоохранители призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и ответственно выполнять распоряжения органов власти.