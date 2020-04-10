Минздрав Украины включил еще один противовирусный препарат в обновленный протокол лечения пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения включило еще один пртивовирусный препарат (фавипиравир) в обновленный протокол лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщило ведомство на своей странице в сети Facebook со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, протокол обновлен на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

Обновленный протокол, в частности, включает более четкий алгоритм применения лекарственных средств, возможность применять препарат "фавипиравир", более детальную информацию о дозировках препаратов, усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов, а также обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версии бельгийских рекомендаций по лечению больных COVID-19.

Фавипинавир (Favipiravir, известный также как T-705 или авиган) - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film в 1998 году. Фавипиравир активен против РНК-содержащих вирусов.