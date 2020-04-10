Профильный комитет ВР зарегистрировал законопроект, устанавливающий правовые основания для ограничительных мер в борьбе с COVID-19

Комитет Верх овной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который устанавливает правовые основания для применения современных тактик противодействия распространения инфекционных болезней.

Законопроектом предлагается четко определить понятие "самоизоляция" как пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства, а также определить понятие "обсервация" как пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Правительству предполагается предоставить право определять их порядок, а местным властям - право создавать временные специализированные больницы для дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи больным и привлекать дополнительно медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и соответствующих единым квалификационным требованиям, с ними заключается контракт (на срок действия контракта за медработниками сохраняются основное место работы и должность).

Кроме того, предлагается временно внедрить норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Принятие указанного законопроекта ожидается в понедельник 13 апреля.