События

15:57 10.04.2020

В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

2 мин читать
В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

На территории Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры, в связи с чем органам местного самоуправления рекомендуется ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области", - сказано в сообщении.

Так, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила:

- Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля) и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля).

- Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

- Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

- Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем двое людей и в защитных масках.

- При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

- Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

- Рекомендовать гражданам при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания (прожива

Теги: #киев #коронавирус #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 10.04.2020
Джонсон только начинает поправляться от коронавируса, пока что не работает - Даунинг-стрит

Джонсон только начинает поправляться от коронавируса, пока что не работает - Даунинг-стрит

15:29 10.04.2020
В Вашингтоне готовятся к возможному расследованию Конгресса в отношении эффективности мер Белого дома против коронавируса

В Вашингтоне готовятся к возможному расследованию Конгресса в отношении эффективности мер Белого дома против коронавируса

15:05 10.04.2020
В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

14:57 10.04.2020
Минцифры запустило online-дашборды с информацией о готовности медучреждений к приему больных на коронавирус

Минцифры запустило online-дашборды с информацией о готовности медучреждений к приему больных на коронавирус

14:57 10.04.2020
Профильный комитет Рады предлагает законодательно усилить ответственность за рост цен на средства индивидуальной защиты во время ЧС

Профильный комитет Рады предлагает законодательно усилить ответственность за рост цен на средства индивидуальной защиты во время ЧС

14:35 10.04.2020
Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

14:32 10.04.2020
Ведение электронных медзаписей для связанных с COVID-19 случаев будет обязательным

Ведение электронных медзаписей для связанных с COVID-19 случаев будет обязательным

14:20 10.04.2020
США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

14:07 10.04.2020
В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

13:56 10.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

Экс-депутат Черновол уведомлена о подозрении в умышленном убийстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша

Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

В Иране за сутки скончались еще 122 человека с коронавирусом

В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

МВФ увеличит поддержку Армении по программе stand by для компенсации связанных с COVID-19 расходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА