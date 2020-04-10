События

15:42 10.04.2020

Джонсон только начинает поправляться от коронавируса, пока что не работает - Даунинг-стрит

1 мин читать
Джонсон только начинает поправляться от коронавируса, пока что не работает - Даунинг-стрит

Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только начал идти на поправку и возобновит исполнение обязанностей премьера лишь по совету лечащих врачей, сообщает в пятницу издание The Independent со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Он уточнил, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, продолжит замещать Джонсона.

Представитель отметил, что не осведомлен о контактах между Джонсоном и его администрацией c того момента, как его перевели из отделения интенсивной терапии. Кроме того, представитель отказался отвечать на вопрос, вернется ли Джонсон к работе к 16 апреля - к моменту, когда власти должны дать оценку ситуации с коронавирусом и решить, начать ли смягчать режим социальной изоляции в стране.

Телеканал Sky News сообщал ранее со ссылкой на правительственные источники, что Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

Теги: #великобритания #джонсон #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:57 10.04.2020
В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

15:29 10.04.2020
В Вашингтоне готовятся к возможному расследованию Конгресса в отношении эффективности мер Белого дома против коронавируса

В Вашингтоне готовятся к возможному расследованию Конгресса в отношении эффективности мер Белого дома против коронавируса

15:05 10.04.2020
В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

14:57 10.04.2020
Минцифры запустило online-дашборды с информацией о готовности медучреждений к приему больных на коронавирус

Минцифры запустило online-дашборды с информацией о готовности медучреждений к приему больных на коронавирус

14:57 10.04.2020
Профильный комитет Рады предлагает законодательно усилить ответственность за рост цен на средства индивидуальной защиты во время ЧС

Профильный комитет Рады предлагает законодательно усилить ответственность за рост цен на средства индивидуальной защиты во время ЧС

14:35 10.04.2020
Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Конте поблагодарил Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом

14:32 10.04.2020
Ведение электронных медзаписей для связанных с COVID-19 случаев будет обязательным

Ведение электронных медзаписей для связанных с COVID-19 случаев будет обязательным

14:20 10.04.2020
США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

14:07 10.04.2020
В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

В Кировоградской области зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса

13:56 10.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводится ограничение на передвижение и пребывание людей в общественных местах

В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

ПОСЛЕДНЕЕ

Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но опасности здоровью не несет – Центр ядерной безопасности

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша

Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

В Иране за сутки скончались еще 122 человека с коронавирусом

В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

МВФ увеличит поддержку Армении по программе stand by для компенсации связанных с COVID-19 расходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА