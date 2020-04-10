Ведение электронных медзаписей для связанных с COVID-19 случаев будет обязательным

Ведение электронных медицинских записей для связанных с COVID-19 случаев по пакетам "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" будет обязательным.

Как сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), согласно постановлению, принятому 8 апреля, обязательное ведение медзаписей, связанных с заболеваниями органов дыхания, инфекционными заболеваниями, в частности острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также летальных случаев является обязательным для всех медучреждений с 1 апреля.

Вместе с тем, в целом на второй квартал введена отсрочка обязательных электронных медзаписей для услуг по пакетам хирургии и терапии.

"Для освоения навыков ведения электронных медзаписей нужны дополнительные силы и время, а их в нынешних реалиях нет", - уточняет НСЗУ.

Также НСЗУ сообщает, что, согласно принятому постановлению, больницы во втором квартале получат от НСЗУ выплаты по глобальному бюджету из-за изменения структуры медуслуг во время пандемии.

"Изменения инициированы НСЗУ. Благодаря этому в течение второго квартала больницы по определенным пакетам медуслуг получат 100% глобального бюджета вместо комбинированной оплаты, в которой была предусмотрена оплата части средств по глобальному бюджету, а часть – за пролеченный случай. Это очень важно в условиях пандемии, когда силы врачей будут брошены на спасение пациентов с COVID-19", - сообщает НСЗУ.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, в частности такие решения обусловлены отменой плановых операций на период карантина.