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14:23 10.04.2020

Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

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Комитет Рады в проекте правок в госбюджет-2020 предлагает дать Минфину право на сделки с ВВП-варрантами и расширить госгарантии

Предоставить Министерству финансов Украины право осуществлять сделки с государственными деривативами (ВВП-варрантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, предлагается в доработанном бюджетным комитетом законопроекте правок в госбюджет-2020, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, одним из источников для совершения таких сделок могут быть, в виде исключения из действующих положений Бюджетного кодекса, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.

"Условия таких сделок определяются Кабинетом министров", – предлагает комитет.

Он также считает необходимым временно, до конца этого года, убрать в Бюджетном кодексе ограничения на предоставление госгарантий и предельного объема госдолга.

Действующий закон о госбюджете содержит статью о предельном размере на конец этого года госдолга в 2 трлн 45,1 трлн грн и гарантированного госдолга в 318,4 млрд грн, тогда как в проекте правок предложено установить предельный размер госдолга 2 трлн 386,8 млрд грн, а также убрать ограничение в 29,3 млрд грн на госгарантии в 2020 году.

Помимо того комитет выступает за возможность давать госгарантии компаниям под весь объем выполнения долговых обязательств, привлекаемых на инвестпроекты, тогда как действующий закон о госбюджете ограничивает их 80% таких обязательств.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году оцениваются в $40 млн.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Однако связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали и сейчас котируются около 76% от номинала.

Теги: #верховная_рада #госбюджет #минфин
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